La fabbrica di SpaceX e le chicche nerd di Elon Musk, da Skynet ad Iron Man

Elon Musk è un personaggio che non smette mai di stupire. Dopo avervi parlato di Blastar, il videogioco che l'attuale CEO di SpaceX ha sviluppato a soli 12 anni, andiamo alla scoperta delle trovate che l'imprenditore ha escogitato per personalizzare in modo nerd la fabbrica della sua azienda aerospaziale.

Ebbene, come confermato dalle foto pubblicate su Flickr da Steve Juvertson e come scritto da Ashlee Vance nella biografia ufficiale di Elon Musk, all'interno dello stabilimento principale dell'azienda c'è un data center illuminato di luci blu con incisa in bella vista la scritta "Cyberdyne Systems". Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è anche il nome dell'azienda immaginaria che progetta Skynet nello storico film "Terminator 2 - Il giorno del giudizio" del 1991.

Oltre a questo, vicino agli ascensori ci sono anche delle statue a grandezza naturale di Iron Man e di un centurione Cylone (una razza di robot senzienti appartenenti all'universo di "Battlestar Galactica", serie fantascientifica che ha avuto un popolare remake nel 2003). Vi ricordiamo che Elon Musk ha pure fatto un cameo nella pellicola "Iron Man 2" del 2010. Infatti, in una breve scena si vede l'imprenditore nei panni di uno degli spettatori del Gran Premio di Monaco.

Crediti immagini: Steve Juvertson.