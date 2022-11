Fabio Caressa sbarca su Twitch: commenterà i Mondiali di Qatar 2022

Il suo “andiamo a Berlino Beppe!” urlato al termine della semifinale dei Mondiali di Germania 2006 è entrato nelle espressioni d’uso quotidiano. Ora, Fabio Caressa è pronto a raccontare questi Mondiali di Qatar 2022 che purtroppo non vedono tra i protagonisti la nostra nazionale.

Il commentatore di Sky infatti sbarca su Twitch in occasione della manifestazione calcistica più importante, per commentare sul suo neonato canale Twitch i match in sei appuntamenti.

La serie “Stamo in diretta” vedrà protagonista non solo Caressa, ma alcuni grandi ospiti che faranno il punto a 360 gradi sulle partite dei Mondiali.

I numerosi fan di Caressa sapranno che il nome della trasmissione deriva dalla frase pronunciata durante l’iconica puntata di MondoGol in cui il commentatore romano finse una lite con l’amico Stefano De Grandis, un aneddoto raccontato anche nel libro “Grazie signore che ci hai dato il calcio”.

Caressa ha iniziato ad abbracciare i social dopo gli Europei 2020 vinti dalla nostra nazionale, quando perse una scommessa con il figlio Diego a cui promise di iscriversi ad Instagram in caso di vittoria degli Azzurri. Ciò che è avvenuto dopo è noto: il commentatore ora conta oltre 250mila iscritti su YouTube, più di 580mila follower su TikTok ed oltre 400mila follower su Instagram. Ora la nuova sfida su Twitch che ha superato 1,8 miliardi di ore di visione ad ottobre 2022.