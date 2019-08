Fabio Rovazzi si avvicina all'Area 51: i militari ordinano all'influencer di andarsene

Dopo lo YouTuber MrBeast, che si era avvicinato all'Area 51 nel contesto di una "challenge", questa volta è stato il turno di Fabio Rovazzi, noto influencer e cantante italiano. Il ragazzo, che al momento si trova in America con la fidanzata Karen Kokeshi, si è recato vicino alla zona militare, ma a quanto pare non è andata come sperato.

Infatti, come dichiarato dallo stesso Rovazzi in alcune Storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, le sue intenzioni erano solamente quelle di farsi una foto con il cartello che vieta l'ingresso all'Area 51, ma in realtà la coppia è finita davanti alla vera entrata della zona. Stando all'influencer, questo ha fatto insospettire i militari, che avrebbero intimato ai due di andarsene tramite degli speaker.

Insomma, l'interesse attorno all'Area 51 sembra essere molto alto nell'ultimo periodo, dopo il "successo" ottenuto dall'evento Facebook che prevede "l'invasione della zona militare" il prossimo 20 settembre 2019. Non è chiaro quello che succederà in quella giornata, ma sicuramente i metodi di sicurezza della zona sono particolarmente efficaci e quindi difficilmente i militari lasceranno entrare le persone.

Nel frattempo, il sito Web ufficiale di Rachel, cittadina del Nevada, avverte i "turisti": "Non ci sono servizi a Rachel. Non ci sono distributori di benzina né negozi. [...] Se hai intenzione di partecipare all'evento devi essere esperto di campeggio ed escursioni, devi disporre di un buon veicolo e prepararti a sopravvivere in un ambiente desertico aspro. Devi essere completamente autosufficiente per cibo, acqua, gas, ecc. Ci aspettiamo che i servizi di telefonia cellulare e Internet saranno offline. Le carte di credito non funzioneranno, quindi porta abbastanza denaro. Se ti accampi su un terreno pubblico, raccogli tutta la spazzatura".