Fabio Rovazzi intervista Mackie e Stan di Falcon & Winter Soldier su Twitch

Fabio Rovazzi è pronto a tornare su Twitch, la piattaforma di streaming di proprietà di Amazon. Dopo aver dato spettacolo lo scorso anno con una diretta insieme a Jack Black, il noto influencer e cantante italiano ha annunciato che nell'immediato intervisterà gli attori Anthony Mackie e Sebastian Stan di "The Falcon and the Winter Soldier".

Scendendo maggiormente nel dettaglio, la diretta streaming andrà in onda a partire dalle ore 21:00 di oggi 26 marzo 2021 sul canale Twitch ufficiale di Fabio Rovazzi. L'evento arriva in un momento in cui gli appassionati stanno godendo dei primi episodi della serie TV "The Falcon and the Winter Soldier" sulla piattaforma di streaming Disney+. Insomma, il tempismo della live non sembra essere di certo casuale.

In ogni caso, stando a quanto dichiarato da Rovazzi, sembra che alcuni fan, probabilmente mediante i Direct di Instagram, avessero "pronosticato" la presenza di due doppiatori, in quanto l'influencer e cantante italiano inizialmente nelle Storie non aveva fatto riferimento ai nomi dei coinvolti. In realtà, nelle ultime ore è poi stato svelato che si tratta effettivamente degli attori.

Per il resto, ricordiamo che in questi giorni le co-star di "The Falcon and the Winter Soldier" sono state al centro di vari "battibecchi divertenti". Al netto di questo, la diretta potrebbe risultare interessante per gli appassionati nostrani.



Aggiornamento ore 22:00 26/03/2021: potete recuperare la "chiacchierata" mediante la replica della diretta presente su Twitch.