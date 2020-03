Fabio Rovazzi su Jack Black: 'Mi conosceva, mi ha fatto capire quanto è piccolo il mondo'

Qualche settimana fa, Fabio Rovazzi, noto influencer e cantante italiano, aveva fatto parlare di sé per via del suo incontro con Jack Black, attore, musicista, comico e youtuber statunitense (sì, fa davvero tutte queste cose). Ebbene, ora Rovazzi ha svelato un divertente dettaglio che ha incuriosito il mondo del Web.

Infatti, un fan ha posto, tramite le Storie di Instagram pubblicate sul profilo ufficiale di Rovazzi, la domanda: "Com'è stato incontrare Jack Black?". A quest'ultima, il cantante ha risposto: "Fantastico. Poi lui mi conosceva, perché aveva visto il video con Will Smith, e questa cosa mi ha stupito molto e mi ha fatto rendere conto di quanto è piccolo il mondo. È veramente un mito". Insomma, sembra proprio che quell'incontro con Will Smith sia piaciuto a Jack Black.

In ogni caso, il dettaglio svelato da Rovazzi è molto interessante. Siamo infatti portati a pensare che l'estero non guardi mai l'Italia, ma in realtà fatti del genere accadono in vari settori e il mondo di oggi, grazie anche a Internet, a volte risulta più piccolo di quanto pensino in molti.

Vi ricordiamo che Rovazzi si è fatto vedere anche con Martin Lawrence e Robert Downey Jr. Chiaramente, adesso i fan si chiedono: "chi sarà il prossimo?". Nel frattempo, il cantante è comparso nel video ufficiale dell'ultima canzone di J-Ax e Annalisa.