Fabio Rovazzi e Jack Black protagonisti di un nuovo divertente video

Dopo essersi fatto vedere con Will Smith e Martin Lawrence, Fabio Rovazzi torna a far parlare di sé per via dell'ennesimo incontro contro un personaggio famoso del mondo del cinema e non solo. Questa volta parliamo di Jack Black, attore, musicista, comico e youtuber statunitense (no, non stiamo scherzando, fa veramente tutte queste cose).

Perché si sono trovati? Ma ovviamente per fare una divertente "sfilata" alla Milano Fashion Week con un abbigliamento d'eccezione e un cartone della pizza in mano, che domande. Inutile dire che il video, pubblicato sul profilo Instagram ufficiale di Fabio Rovazzi, è già diventato virale e ha scatenato l'ironia del mondo del Web.

Oltre a questo, Jack Black ha scelto anche altri partner per le sue "trovate". Ad esempio, sul profilo Instagram ufficiale dell'attore statunitense, è un comparso un altro video in cui Black "sponsorizza" il gruppo musicale Tenacious D, indossando l'apposita maglietta e "sfilando" accompagnato da Kyle Gass. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: Tenacious D è il gruppo musicale di Jack Black e si è esibito lo scorso 19 febbraio a Milano.

Vi ricordiamo che ultimamente Jack Black sta andando molto forte anche su YouTube, dove ha un canale di gaming chiamato "JablinskiGames". Al momento in cui scriviamo, quest'ultimo conta ben 4,42 milioni di iscritti.