Fabio Rovazzi e Mara Venier su COD Warzone: diretta su Rai 1 e Twitch

Fabio Rovazzi ormai non si può più fermare. Dopo aver spiegato a Mara Venier che cos'è Twitch, l'influencer e cantante italiano sta per essere protagonista di un gameplay di COD Warzone su Rai 1.

Infatti, nel corso della diretta in cui ha intervistato Jack Black (sì, avete capito bene), Rovazzi ha affermato: "Domenica abbiamo il primo gameplay della storia di Twitch Italia [...] di Call of Duty: Warzone e Gang Beasts in contemporanea su Rai 1. [...] Io contro o insieme a Mara Venier". Inoltre, l'influencer ha dichiarato che potrebbe chiamare alcuni popolari streamer e YouTuber italiani per creare la squadra su COD Warzone.

Vi ricordiamo che era stato lo stesso Rovazzi a lanciare l'invito a Mara Venier durante la puntata di "Domenica in" del 3 maggio 2020. Il gameplay su Call of Duty: Warzone e Gang Beasts dovrebbe invece andare in onda, stando a quanto dichiarato dall'influencer e cantante italiano, durante la puntata del 17 maggio 2020. Come potete vedere sul sito ufficiale della Rai, il programma verrà trasmesso a partire dalle ore 14:00.

Insomma, Rovazzi sta per combinarne un'altra delle sue. Tra l'altro, solo per citare alcune attività che l'influencer e cantante italiano ha svolto nelle ultime settimane (da quando ha aperto il suo canale su Twitch), ricordiamo la "comparsata" in diretta a EPCC (programma condotto da Alessandro Cattelan, va in onda su Sky Uno) prima attraverso un robottino e poi in carne e ossa. Ovviamente, tutto è andato live anche sul canale Twitch di Rovazzi.

Oltre a questo, sempre durante la succitata diretta con Jack Black, sembra che l'influencer e cantante italiano sia riuscito a convincere l'attore, musicista, comico, cantautore e YouTuber statunitense a giocare a COD Warzone insieme a lui e approcciarsi alla piattaforma Twitch.

In parole povere, possiamo dire che Fabio Rovazzi sta diventando un "ambasciatore" di Twitch Italia, portandola nel mondo televisivo e delle star del cinema.