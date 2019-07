Fabio Rovazzi e i millennial: 'Siamo distratti da cavolate incredibili'

Abbiamo sentito dire innumerevoli volte che i millennial, le persone nate tra il 1981 e il 1996 appartenenti alla cosiddetta Generazione Y, sono distratti da innumerevoli messaggi poco importanti e superficiali. Il fatto che però a dirlo sia proprio un millennial, ovvero il noto influencer e cantante Fabio Rovazzi, fa un po' strano.

Rovazzi, nato nel 1994, è infatti per molti il simbolo dei millennial. C'è da dire, però, che il ragazzo ha sempre cercato di "nascondere" significati "complessi" dietro a frasi all'apparenza banali, come potete vedere nel testo di "Senza Pensieri feat. J-Ax, Loredana Bertè". Inoltre, nelle interviste, Rovazzi ha sempre dimostrato di saper analizzare coerentemente i tempi moderni.

Le ultime dichiarazioni che vanno in questo senso sono state rilasciate a Rolling Stone: "(In riferimento alla canzone 'Senza Pensieri', ndr) Nasce da un ragionamento sulla mia profonda invidia nei confronti delle persone ingenue e non consapevoli, quelle che vivono la vita molto meglio di me. Il video parla di un laboratorio segreto sopra alle nuvole in questa città futuristica finta dove alle persone viene tolto il pensiero, subiscono una sorta di lobotomizzazione. [...] È un'allusione al mondo di oggi, dove la gente è abituata a essere distratta da cavolate (il termine utilizzato è un po' più 'colorito', ndr) incredibili e non si rende conto delle possibili azioni collettive per sistemare emergenze vere (rifiuti, riscaldamento globale…)".

Insomma, a Rovazzi non sembra piacere particolarmente la direzione del mondo odierno, secondo lui sempre più orientato a dare peso a notizie poco importanti e sempre meno propenso a prendere in considerazione ciò che è davvero importante, come il problema del riscaldamento globale. Delle dichiarazioni che ad alcuni potranno sembrare in controtendenza rispetto ai "messaggi leggeri" portati in alcuni casi dai contenuti dell'influencer, ma ricordiamo che bisogna sempre distinguere la persona dal personaggio.

Rovazzi ha inoltre continuato: "Ci sono anche dei riferimenti al fatto che la continua esposizione a contenuti giornalieri a questa velocità crea seri problemi al cervello [...]. Lo considero un aspetto negativo delle nostre vite, che ci porterà inevitabilmente a un appiattimento generale".