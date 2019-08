Fabio Rovazzi: le principali citazioni di 'Senza Pensieri', da Star Wars a Stranger Things

L'ultimo video dell'influencer e cantante italiano Fabio Rovazzi, quello relativo al brano "Senza pensieri feat. J-Ax, Loredana Bertè", sta facendo discutere il mondo del Web soprattutto per via delle innumerevoli citazioni alla "cultura nerd". Il riferimento più evidente è sicuramente quello a "Ritorno al futuro", ma ce ne sono molti altri.

Infatti, nel video realizzato dal 25enne si vedono alcune scene riconducibili agli universi di Star Wars, Stranger Things e The Truman Show. In particolare, la città sulle nuvole, che compare anche nella copertina della canzone "Senza pensieri" su Spotify, è un chiaro riferimento a Cloud City de "L'impero colpisce ancora", l'episodio V di Star Wars uscito nel 1980. Per quanto riguarda Stranger Things, invece, nel video si vede Loredana Bertè che controlla gli esseri umani da alcuni specchi, una scena riconducibile al SottoSopra della nota serie di Netflix.

Non manca anche una citazione allo storico film "The Truman Show" del 1998 con Jim Carrey, visto che in una scena di "Senza pensieri" Rovazzi tocca un palazzo che in realtà è fittizio. Un riferimento di gran classe è poi quello a "Essi vivono", il film del 1988 di John Carpenter, dove si vedono numerose pubblicità che invitano le persone a ubbidire e a seguire quanto imposto tramite messaggi subliminali.



Ovviamente presenti anche riferimenti ad alcuni fenomeni mediatici del nostro Paese, dall'Expo del 2015 (la scena di J-Ax è girata in una struttura a Rho) al meme "Come fossero i giocatori senza denti" (in questo caso corretto da Gigi Marzullo in "Come sarebbero i calciatori senza denti") passando per il noto programma televisivo Temptation Island (rinominato per l'occasione in "Plastic Island").



Infine, secondo alcuni, ci sarebbe anche una citazione al videogioco Cyberpunk 2077. Infatti, il logo scelto da Rovazzi per "Senza pensieri" utilizza un font simile a quello del titolo di CD Projekt, ma forse in questo caso si tratta semplicemente di una coincidenza.

Per maggiori informazioni su "Senza pensieri", vi invitiamo a consultare le dichiarazioni di Rovazzi sul significato della canzone.