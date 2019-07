Fabio Rovazzi prova la Formula 1 con il pilota della Ferrari Charles Leclerc

Dopo aver pubblicato la sua canzone "Senza pensieri feat. J-Ax, Loredana Bertè", l'influencer Fabio Rovazzi ha avuto l'opportunità di provare il brivido della Formula 1 grazie al prezioso aiuto di uno dei piloti della Scuderia Ferrari: Charles Leclerc.

In particolare, come potete vedere nel post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Rovazzi, Leclerc ha portato il noto cantante e influencer italiano a "fare un giro" sul circuito di Fiorano, un tracciato di proprietà della Scuderia Ferrari. Si tratta quindi di un circuito utilizzato principalmente per i test interni della Ferrari, anche se in alcune occasioni sono state invitate anche altre scuderie.

Fabio Rovazzi, accompagnato dalla sua fidanzata Karen Kokeshi, è quindi salito in macchina con Charles Leclerc per provare l'esperienza della Formula 1. La Ferrari triposto utilizzata, sponsorizzata da Philip Morris, è caratterizzata da colori Mission Winnow e viene spinta da un motore V10 di tre litri, che veniva utilizzato dalla scuderia fino al 2005.

"Andare in Formula 1 con Charles Leclerc è stata un'esperienza davvero segnante. Grazie Charles per averci fatto perdere 20 anni di vita a testa", ha commentato Fabio Rovazzi dopo l'esperienza. Insomma, chissà se all'influencer sarà venuta voglia di guidare un veicolo del genere in futuro. Nel frattempo, vi ricordiamo che Charles Leclerc correrà sul circuito di Hockenheimring oggi alle ore 15:10 per il GP di Germania. Il monegasco è attualmente quinto nella classifica di Formula 1.