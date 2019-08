Fabio Rovazzi punta alla carriera da attore: lo vedremo in 'Don Matteo'

Dopo aver recitato nel film "Il Vegetale" di Gennaro Nunziante, Fabio Rovazzi sta per tornare a puntare sulla sua carriera da attore. Infatti, è notizia delle ultime ore il fatto che il noto influencer e cantante farà parte del cast della dodicesima stagione di "Don Matteo".

Sembra quindi che l'apparizione di Terence Hill nel video di "Senza Pensieri" non fosse casuale. Tra l'altro, lo storico attore di "Don Matteo" e dei film con Bud Spencer compare in una sequenza in cui "salva" l'influencer. Già dal video si poteva quindi intuire che i due avrebbero collaborato a qualche progetto. D'altronde, Rovazzi ci ha già abituato in passato a mosse di marketing particolarmente ben architettate.

Al momento in cui scriviamo, il video ufficiale del brano "Senza pensieri feat. J-AX, Loredana Bertè" raccoglie ben 2,9 milioni di visualizzazioni su YouTube a circa cinque giorni dalla pubblicazione. Insomma, Fabio Rovazzi è riuscito ancora una volta a lanciare una canzone di successo. Tuttavia, come potete vedere, sembra che il 25enne non si accontenti della sua carriera musicale, ma voglia anche puntare ad avere un posto come attore.

La dodicesima stagione di "Don Matteo", ormai icona della programmazione storica di Rai 1, potrebbe essere un buon trampolino di lancio per Rovazzi da questo punto di vista, anche se si prevede che l'influencer compaia tra le guest star. Staremo a vedere.