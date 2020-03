Fabio Rovazzi rilancia la raccolta fondi di Fedez e Chiara Ferragni e molto altro

In seguito all'iniziativa lanciata ieri 9 marzo 2020 da Fedez e Chiara Ferragni, che al momento in cui scriviamo ha già raccolto oltre 3 milioni di euro, innumerevoli personaggi famosi hanno deciso di rilanciare la raccolta fondi, pensata per aiutare l'attivazione di una nuova terapia intensiva. Tra questi, c'è anche Fabio Rovazzi.

Le "tensioni" tra quest'ultimo e Fedez sono ormai note, ma dinanzi a una problematica del genere non ci sono "litigi" che tengano. Rovazzi ha dichiarato: "Restando a casa potete anche rendervi utili. Come forse già saprete, Chiara e Federico hanno avviato una donazione online per rinforzare le terapie intensive del San Raffaele di Milano. Io credo che di fronte a cose così importanti, dove ne va della salute di tutti noi, sia doveroso contribuire".

Rovazzi ha anche rilanciato una raccolta fondi per l'ospedale di Niguarda. Potete accedere a quest'ultima collegandovi all'apposita pagina di GoFundMe. Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare anche questo articolo de IlPost (condiviso dallo stesso Rovazzi), in cui sono state raggruppate le varie raccolte fondi avviate in questi giorni. Insomma, dinanzi a queste situazioni è decisamente bene mettere da parte tutte le altre questioni e parlare solamente delle varie raccolte fondi a cui tutti possiamo contribuire.

Riportiamo la descrizione della raccolta fondi lanciata da Fedez e Chiara Ferragni (potete donare su GoFundMe, anche 5 euro possono fare la differenza): "In questa fase davvero delicata, dal punto di vista sociale e sanitario, possiamo anche noi fare qualcosa. Medici e scienziati stanno facendo un lavoro importantissimo e vorremmo supportarli concretamente.

Per questo motivo abbiamo pensato di aiutare l'attivazione di una nuova terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. In questo momento le attrezzature necessarie per triplicare i posti letto di terapia intensiva e subintensiva sono:

- Ventilatori

- Dispositivi di ventilazione non invasiva

- Monitoraggio emodinamico

- Monitor

Anche una piccola donazione può fare la differenza.

Siamo in stretto contatto con i medici dell'ospedale San Raffaele di Milano. I fondi raccolti saranno direttamente devoluti all'ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva".