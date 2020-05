Fabio Rovazzi scatenato: diretta con Jack Black e robottino a EPCC

Dopo aver spiegato che cos'è Twitch a Mara Venier in diretta a "Domenica in" (sì, avete capito bene), Fabio Rovazzi torna a far parlare di sé per via delle sue "trovate": questa volta si è fatto vedere nei panni di un robottino a EPCC e ha fatto una diretta su Twitch con Jack Black.

In realtà, quest'ultima è iniziata alle ore 19:00 di oggi 13 maggio 2020 sul canale Twitch di Rovazzi, mentre la scena del robottino è andata in onda su Sky Uno (canale 108) nella serata di ieri 12 maggio 2020.

Non vogliamo farvi troppi spoiler in merito alla comparsa di Rovazzi a EPCC, ma dovete sapere che si tratta di un riferimento a una puntata di "The Big Bang Theory" (il secondo episodio della quarta stagione, chiamato "L'esaltazione dei vegetali cruciferi" in Italia), in cui Sheldon si presenta con un robottino simile. Tuttavia, ovviamente Rovazzi ha modificato tutto a modo suo.

Potete vedere la replica della puntata di EPCC (E poi c'è Cattelan) del 12 maggio 2020 sul canale Twitch di Fabio Rovazzi. Per quanto riguarda la diretta con Jack Black, al momento in cui scriviamo quest'ultima è ancora in corso, sempre su Twitch.

Insomma, Fabio Rovazzi continua a portare contenuti interessanti sulla piattaforma di streaming di Amazon, realizzando una sorta di "collegamento" con la TV italiana e con le star del mondo del cinema.