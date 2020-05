Fabio Rovazzi ha spiegato che cos'è Twitch a Mara Venier a Domenica in

Fabio Rovazzi ha dato vita ad un momento particolarmente interessante della televisione italiana. Infatti, l'influencer e cantante italiano ha spiegato che cos'è Twitch a Maria Venier. Non è finita qui: in diretta nazionale su Raiuno, Rovazzi ha convinto la Venier a chiedere una console per una prossima puntata.

Lo sappiamo, potrebbe sembrare tutto molto strano, ma è successo davvero. Partiamo dall'inizio: Fabio Rovazzi è stato invitato a partecipare, ovviamente con un collegamento da casa sua, alla puntata del 3 maggio 2020 di "Domenica in". Durante la chiacchierata con la Venier, la conduttrice ha affermato di aver sentito parlare dell'apertura di un canale dell'influencer su "Internet".

A quel punto, Rovazzi ha spiegato a Mara Venier di aver aperto un canale Twitch, illustrando alla conduttrice le possibilità offerte dal servizio. La Venier, che ovviamente non sapeva dell'esistenza della piattaforma di streaming di Amazon (tanto da pronunciarla "Twitcher" o in un modo più o meno simile, ma le si vuole bene lo stesso), si è dimostrata interessata alle spiegazioni dell'influencer.

Dopodiché, il buon Rovazzi ha piazzato il colpo da novanta, chiedendo alla Venier se è una videogiocatrice e invitandola a prendersi una console. Per questo motivo, la conduttrice ha chiesto di poterne utilizzare una in futura puntata. Insomma, signore e signori, prossimamente potremmo realmente vedere Mara Venier giocare alla PS4 (o altre console) in diretta su Raiuno con Fabio Rovazzi.

Inutile dire che, mentre l'influencer era ospite a "Domenica In", sul suo canale Twitch, in cui era attiva la diretta, la chat si è scatenata. Tra l'altro, la Venier ha pure effettuato delle Storie su Instagram, dando vita a una sorta di "loop infinito". Se vi siete persi l'intervento di Rovazzi, potete rivederlo tramite il player presente qui sotto (fonte: canale Twitch ufficiale di Rovazzi).