Fabio Rovazzi torna con Will Smith: c'è anche Martin Lawrence per Bad Boys for Life

Dopo aver incontrato Robert Downey Jr. per il film Dolittle, Fabio Rovazzi continua a far parlare di sé per via dei suoi contenuti legati al mondo del cinema. Questa volta, l'influencer si è fatto vedere insieme a Will Smith e Martin Lawrence.

Come potete vedere nel profilo Instagram ufficiale di Fabio Rovazzi e anche tramite il video riproducibile attraverso il player presente in calce alla news, l'influencer e cantante nostrano ha incontrato nuovamente Will Smith in occasione di un evento legato al film "Bad Boys for Life", pellicola in uscita in Italia il 23 gennaio 2020.

In particolare, i tre sembrano essersi incontrati, come evidenziato dalla posizione del post di Instagram pubblicato da Rovazzi, in una location vicina all'Hollywood Walk of Fame, la famosa area di marciapiede decorata con stelle e nomi delle celebrità. Rovazzi, Will Smith e Martin Lawrence si sono quindi divertiti a realizzare una breve clip in cui cantano parte del brano "Bad boys" degli Inner Circle. Per chi non lo sapesse, quest'ultimo è stato originariamente utilizzato da Will Smith e Martin Lawrence per i primi due film di "Bad Boys" (1995 e 2003) ed è anche diventato la sigla della serie TV COPS.

"Bad Boys for Life" è considerato il terzo "capitolo" della serie di flim "Bad Boys". Per maggiori dettagli sulla pellicola, vi invitiamo a consultare la nostra recensione di Bad Boys for Life.