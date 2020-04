Fabio Rovazzi torna su YouTube, tra Jack Black e un Game Boy raro

L'influencer e cantante italiano Fabio Rovazzi è ufficialmente tornato su YouTube. I fan non aspettavano altro e il contenuto portato dal 26enne ha già raggiunto un ottimo numero di visualizzazioni.

In particolare, Rovazzi ha pubblicato un video vlog sul suo canale YouTube ufficiale, in cui racconta del suo viaggio a New York (ovviamente in compagnia della sua compagna Karen Kokeshi). "L'avventura" americana dell'influencer aveva già attirato le attenzioni dei fan tempo fa, soprattutto grazie all'incontro con l'attore statunitense Will Smith, avvenuto nel contesto dell'uscita del film "Bad Boys for Life".

Durante il viaggio, Rovazzi ha documentato l'esistenza di un Game Boy, ancora funzionante, danneggiato nella Guerra del Golfo (potete vederlo nell'immagine presente qui sotto), dettaglio che non è di certo passato inosservato tra gli amanti del mondo del gaming.

In ogni caso, il contenuto multimediale, che dura quasi 20 minuti e ha un'introduzione in cui Rovazzi parla direttamente da casa sua (dato il periodo attuale), non descrive solamente il viaggio americano, ma regala ai fan anche degli accadimenti interessanti, come quello relativo all'incontro tra l'influencer e l'attore, musicista, comico e YouTuber statunitense (sì, fa davvero tutte queste cose e non ci stancheremo mai di ripeterlo) Jack Black. Infatti, i due hanno realizzato un simpatico video nel contesto della Milano Fashion Week.

Rovazzi ha inoltre annunciato l'apertura del suo canale di Twitch (è anche un appassionato di videogiochi, come potete vedere nella diretta andata in onda sui canali di Everyeye qualche tempo fa).