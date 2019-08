Fabio Rovazzi ha utilizzato il set di Hill Valley di Ritorno al futuro per il suo video

Dopo aver visto il video di "Senza pensieri", l'ultima canzone di Fabio Rovazzi, molti utenti hanno cercato di risolvere un "mistero". In una scena, l'influencer si trova davanti a una "torre orologio" simile a quella che si vede nello storico film "Ritorno al futuro". Sarà proprio l'originale? La risposta arriva direttamente dall'influencer.

In alcune Storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, Rovazzi ha dichiarato: "Per chi me l'ha chiesto, sì, la piazza di 'Ritorno al futuro' è quella originale del film. Sono andato a girare qui a Los Angeles, agli Universal Studios. La facciata esterna è leggermente modificata, hanno tolto i piloni e un po' di cose. Anche il bar è quello originale in cui Marty incontra suo padre. [...] Il mio sogno". Insomma, Rovazzi ha avuto l'onore di poter girare il video di una sua canzone nella storica Hill Valley del film di Robert Zemeckis del 1985.

Per chi non lo sapesse, Hill Valley nel film era la cittadina immaginaria in cui avvenivano le vicende di Marty McFly e soci. Nella realtà, la piazza centrale di Hill Valley si trova negli Universal Studios di Los Angeles. La "torre orologio" che si vede alle spalle di Rovazzi nell'immagine presente in calce alla notizia è il Palazzo di giustizia di Hill Valley (Courthouse). Ovviamente, nel corso degli anni la struttura ha subito delle modifiche e quindi risulta leggermente diversa dall'originale.

