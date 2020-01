Fabio Rovazzi: dopo Will Smith, ecco Robert Downey Jr. per il film Dolittle

Dopo aver condiviso la stanza con Will Smith per "Gemini Man", Fabio Rovazzi torna a far parlare di sé per via dei suoi incontri con personaggi di spicco del mondo del cinema. In particolare, questa volta l'influencer e cantante italiano si è fatto vedere insieme a Robert Downey Jr.

Conosciuto soprattutto per "Iron Man", l'attore e produttore cinematografico statunitense è recentemente tornato nelle sale con la spensierata pellicola "Dolittle" di Stephen Gaghan, basata su John Dolittle, un medico che evita i pazienti umani a favore degli animali, protagonista della serie di romanzi del noto scrittore britannico Hugh Lofting.

Ebbene, per l'occasione, Rovazzi ha realizzato un video con una trama interessante. In parole povere, l'influencer si finge un giornalista italiano, supera la sicurezza, e va ad intervistare Robert Downey Jr. e il cast del film uscito in Italia il 30 gennaio 2020. Tra domande di un certo spessore culturale e un segreto che Rovazzi prima o poi dovrà svelare alla fidanzata Karen, il divertimento è assicurato.

Per maggiori dettagli sul film coinvolto, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Dolittle. Per chi se lo fosse perso, vi ricordiamo inoltre che Rovazzi qualche tempo fa è passato a farci visita sul canale Twitch di Everyeye per fare qualche partita a Call of Duty Modern Warfare. Potete recuperare la replica a questo link.