Face ID, 4K HDR, USB-C ed Apple Pencil 2: ecco come sarà il nuovo iPad Pro

Il 2018 di Apple non è ancora finito. A poco più di un mese di distanza dalla presentazione dei nuovi iPhone XS, il colosso di Cupertino guarda già oltre e nello specifico alla prossima generazione di iPad Pro, che potrebbe vedere la luce a breve. A giudicare dalle ultime indiscrezioni il tablet potrebbe essere oggetto di tanti cambiamenti.

Secondo quanto raccolto in esclusiva dai ragazzi di 9to5Mac, nel corso del mese Apple potrebbe tenere un altro keynote dedicato esclusivamente ai tablet, che a quanto pare saranno radicalmente differenti rispetto ai predecessori.

E se ormai è confermata da più parti la rimozione del pulsante Home con Touch ID, a favore del sistema di riconoscimento facciale Face ID, è interessante notare che la nuova lineup di iPad potrebbe essere composta da otto nuove varianti. Entrambi i modello da 12,9 e 10,5 pollici infatti dovrebbero avere due varianti WiFi e due LTE.

Altra novità interessante è rappresentata dalla presenza di un nuovo connettore magnetico per tastiere ed accessori, che dovrebbe prendere il posto dello Smart Connector esistente.

Confermati anche i rumor precedenti che volevano Apple pronta ad introdurre un nuovo tipo di ingresso: iPad Pro del 2018 saranno i primi dispositivi iOS della storia ad utilizzare l'ingresso USB-C ed a supportare display 4K HDR esterni. Nel menù impostazioni potrebbe debuttare una nuova sezione per controllare la luminosità, HDR e risoluzione degli accessori agganciati.

Anche la Apple Pencil si evolverà. Le novità dovrebbero riguardare il sistema di accoppiamento, che dovrebbe essere molto simile a quello delle AirPods: basterà avvicinarla all'iPad Pro per poterla utilizzare, senza doverla inserire nella porta di ricarica. Probabilmente la decisione è stata presa per problemi legati all'ingresso, dal momento che il pennino è comunque basato sul connettore Lightning.

Sui prezzi invece ancora non sono emerse molte informazioni, tanto meno sulla possibile data di presentazione.