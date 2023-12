Face ID e impronta digitale? Macché: questo smartphone si sblocca con il palmo della mano!

Vi ricordate quando, nel lontano 2019, LG ha lanciato il G8s ThinQ, il primo smartphone al mondo che si controllava tramite i gesti? Ecco, da allora di gesture della mano su smartphone si è sentito parlare veramente poco, complice il clamoroso flop del device. Ora, però, un'altra azienda ci riprova: ecco lo smartphone che si sblocca con il palmo della mano!

Stiamo parlando del Realme GT 5 Pro, appena lanciato in Cina e che porta con sé una fotocamera frontale e degli algoritmi in grado di riconoscere una serie di gesture piuttosto semplici e utilizzabili nella vita di tutti i giorni. In particolare, Realme punta tutto sulla selfie-camera da 32 MP del GT 5 Pro, che sostituisce i tradizionali sensori ToF e le luci a infrarossi.

La fotocamera promette di identificare l'impronta digitale del palmo della mano dell'utente, anche quando quest'ultimo è distante dallo smartphone, e di sbloccarlo automaticamente. Non è chiaro se lo sblocco tramite impronta del palmo sia veramente più comodo di quello tramite Touch ID o via Face ID, ma Realme ne ha fatto la feature principale del suo nuovo top di gamma. Se non altro, siamo certi che si tratti di una ventata d'aria fresca nel mondo degli smartphone!

Engadget spiega che il riconoscimento dell'impronta digitale del palmo resta attivo anche quando lo schermo è spento, perciò non dovrete "svegliare" il device per attivare la scansione del palmo: ci penserà il GT 5 Pro a risvegliarsi in automatico, forse grazie ad un sensore di prossimità, e a controllare che la mano che si sta avvicinando allo schermo sia veramente la vostra.

Secondo Realme, lo sblocco tramite il palmo è più veloce del riconoscimento facciale (che, nella sua variante bidimensionale, viene utilizzato da molti smartphone della compagnia), grazie anche ad un training basato sul machine learning ed eseguito su ben 10.000 smartphone. L'azienda ha poi confermato che la feature rende Realme GT 5 Pro una botte di ferro in termini di sicurezza: il device, infatti avrebbe superato un test con più di 10 milioni di "attacchi" diversi.