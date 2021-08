Il Face ID di iPhone 13 riconoscerà gli utenti anche con mascherine e occhiali appannati?

Ormai è praticamente certo che il Face ID resterà su iPhone 13 e il Touch ID non vi troverà ancora spazio, posticipando quindi la dotazione del sensore biometrico possibilmente all’iPhone 14. Nel frattempo, però, il Face ID di nuova generazione potrebbe permettere l’identificazione anche con mascherine e occhiali appannati.

Stando a un rapporto pubblicato in esclusiva da FrontPageTech, infatti, il colosso di Cupertino starebbe testando da tempo un sistema Face ID rinnovato e ristretto per rientrare nelle nuove dimensioni del notch. Le prove generali su larga scala starebbero avvenendo, per ora, tramite una custodia collegata agli ultimi iPhone 12, la quale presenta gli stessi sensori che dovremmo vedere integrati in futuro su iPhone 13.

Apparentemente, Apple starebbe domandando ai dipendenti coinvolti nel test di registrare il proprio volto con Face ID come farebbero normalmente, per poi cercare di sbloccarlo indossando la mascherina o gli occhiali, includendo il maggior numero possibile di tipologie di mascherine e montature, eventualmente procedendo anche con lenti appannate per aumentare la difficoltà nel processo di identificazione.

Quello che trovate in calce alla notizia è un render 3D proposto da RenderByIan per FrontPageTech, creato per evitare di mostrare fotografie e video di circa 75 prototipi giunti al sito stesso. Come potete osservare, l’iPhone 12 viene accompagnato sopra dall’array di sensori di iPhone 13 montati su una custodia progettata appositamente per tali test. Si tratta certamente di un metodo interessante per condurre le ultime prove in vista del possibile lancio della feature sulla prossima generazione di smartphone marchiati Mela; riuscirà a dare i suoi frutti? Staremo a vedere.

