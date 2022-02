Face ID su Macbook è impossibile con le tecnologie di oggi, secondo un insider

Dopo aver scoperto che Apple lancerà ben quattro Mac M2 nel 2022, il noto insider specializzato nei prodotti della Casa di Cupertino, Mark Gurman, ha rilasciato nuove indiscrezioni sui prossimi iMac e Macbook. Questa volta, Gurman si è focalizzato su una feature estremamente divisiva tra i fan, ovvero il notch dei nuovi Macbook Pro.

Secondo alcuni, l'introduzione del notch sui nuovi Macbook avrebbe aperto le porte all'implementazione del Face ID, ma così non è stato: al momento, infatti, i Macbook Pro 2021 non hanno il Face ID, mancando dell'hardware dedicato alla feature. Tuttavia, Gurman nelle scorse ore ha anche stabilito che il Face ID su Mac era nei piani di Apple.

In particolare, Gurman ha spiegato che "Ad oggi, la tecnologia per il Face ID sotto il display di un Macbook non esiste". L'insider fa riferimento al fatto che gli attuali chip per il Face ID siano ancora piuttosto voluminosi, perciò la loro implementazione dietro al notch di un Macbook rischierebbe di rendere il dispositivo più spesso di quanto già non sia.

Per questo motivo, Gurman ha spiegato che il Face ID arriverà anzitutto sugli iMac, e soli in un secondo momento sui portatili di Apple: l'insider ha anche detto di aspettarsi che la tecnologia Face ID arrivi su iMac nel giro di un paio d'anni, e solo poi potrebbe debuttare sui Macbook. Alcuni rumor, tuttavia, hanno fatto trapelare che Apple avrebbe testato il Face ID anche sull'iMac Pro 2022, la cui uscita dovrebbe essere programmata per fine 2022.

A corroborare le tesi di Gurman, nella giornata di ieri, è stato poi il portale Patently Apple, che ha pubblicato un brevetto di una versione aggiornata del Face ID, pensata per funzionare proprio sugli iMac. Patently Apple spiega di aver trovato il brevetto tra gli archivi digitali dello USPTO, dove questo era stato registrato a marzo 2020.

Il brevetto sembra suggerire che Apple abbia approntato una versione avanzata del Face ID per Mac già lo scorso anno, e che la sua mancata implementazione fino al 2023-2024 sia dovuta più alla crisi dei semiconduttori ed alle relative carenze di scorte per le componenti elettroniche che ad una precisa scelta di design di Cupertino.

Il brevetto, inoltre, spiega che il nuovo Face ID potrà captare i gesti dell'utente e le sue emozioni osservando i movimenti dei suoi muscoli facciali. Inoltre, tra le immagini del brevetto se ne può vedere una che mostra il nuovo Face ID su un Macbook, il che conferma che Apple è al lavoro sulla tecnologia, che però, come ha stabilito Gurman, sembra presentare ancora ingenti problemi hardware.