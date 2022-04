Face ID su Pixel 6 Pro: Google ci sta lavorando, ma la sfida sarebbe quasi impossibile

Una delle feature più interessanti in arrivo sugli smartphone Google è il "Face ID" per Pixel 6 Pro, che si spera risollevi le sorti dello smartphone ormai piegato dai problemi software e dai bug che ormai da mesi lo perseguitano. Purtroppo, però, pare che prima di vedere il "Face ID" di Big G ci sarà ancora molto da attendere.

Il "Face ID" di Google Pixel 6 Pro doveva arrivare insieme alla release device, poiché era stato promesso da Google come feature di lancio dello smartphone. Tuttavia, a pochi giorni dall'uscita sul mercato del dispositivo, Big G ha misteriosamente rimosso la funzione dalla lista delle feature esclusive di Android per il proprio top di gamma.

Ovviamente, l'azienda di Mountain View ha subito promesso che lo sblocco con il volto sarebbe arrivato a breve su Pixel 6 Pro. Molti fan hanno tuttavia dimostrato scetticismo sulla capacità della fotocamera frontale dello smartphone, un sensore da 11 MP, di garantire un sistema di sblocco facciale affidabile come quello di Cupertino. Il telefono, infatti, non possiede l'hardware utilizzato da Apple per il Face ID, perciò tutto il lavoro per il riconoscimento facciale ricadrebbe sulla sola selfie-camera del telefono e sui suoi algoritmi di analisi delle immagini.

Proprio per questo motivo, Google starebbe incontrando seri problemi nell'implementazione della tecnologia sul proprio telefono di fascia alta: la gestione del riconoscimento facciale, infatti, non sarebbe sufficientemente sviluppata né abbastanza precisa da soddisfare i requisiti qualitativi dell'azienda.

La notizia non è poi così strano se consideriamo che Big G ha già annunciato che Pixel 6 non riceverà il "Face ID" perché la sua fotocamera, da soli 3 MP in meno di quella del modello Pro, non sarebbe sufficientemente potente da garantire un riconoscimento facciale adeguato, nemmeno sfruttando gli algoritmi fotografici proprietari dell'azienda, tra i più avanzati del pianeta.

Insomma, benché i piani per il Face ID su Pixel 6 Pro non siano ancora stati scartati, una sua implementazione sullo smartphone a breve sembra sempre più improbabile. Con il lancio di Google Pixel 7 atteso dopo l'estate, poi, è possibile che la feature slitti allo smartphone di nuova generazione di Big G.