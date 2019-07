FaceApp: finte versioni sbloccate dell'app iniettano spyware negli smartphone

Continua il successo di FaceApp, ormai diventata l'applicazione del momento nonostante le non poche perplessità sulla privacy che hanno spinto i senatori americani a chiedere un'indagine da parte dell'FBI. Tuttavia, nelle ultime ore sarebbe aumentata la presenza sui vari store di applicazioni clone che riprendono il nome FaceApp.

Il tutto è certificato dalla classifica dell'App Store: nelle prime dieci posizioni sono presenti tante applicazioni che includono nel nome il termine "FaceApp".

Come osservato dai ricercatori di Kaspersky, questi finti client hanno il solo obiettivo di iniettare pubblicità malevola negli smartphone dei proprietari che la scaricano inconsciamente.

Lo stesso avverrebbe anche sugli store di terze parti di Android, a cui si rivolgono gli utenti per cercare versioni sbloccate di FaceApp per applicare tutti i filtri alle fotografie. Nello studio si legge che "una volta che l'applicazione viene scaricata da fonti non ufficiali ed installata, simula in guasto e questa è successivamente rimossa. In seguito, un modulo malevole dell'applicazione rimane nascosto nel dispositivo dell'utente, facendo visualizzare annunci pubblicitari". Il tutto avverrebbe tramite un adware denominato Mobidash, che secondo i dati sarebbe stato riscontrato su 500 utenti negli ultimi due giorni.

"Le persone dietro MobiDash spesso nascondono i propri moduli adware dietro ad applicazioni e servizi noti. Ciò vuol dire che le attività delle versioni fake di FaceApp potrebbero intensificarsi, considerando che hanno colpito centinaia di utenti in due soli giorni. Raccomandiamo agli utenti di non scaricare applicazioni da fonti non ufficiali e di installare soluzioni di sicurezza sui propri dispositivi per evitare qualsiasi danno" continua Igor Golovin.

Il consiglio è quindi di installare l'applicazione solo tramite fonti ufficiali e verificare la provenienza.

Ricordiamo che è disponibile una procedura per cancellare tutti i dati memorizzati da FaceApp.