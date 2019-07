FaceApp, Luglio da record: 30 milioni di download su iOS ed Android

Luglio passerà alla storia come il mese di FaceApp. La popolare applicazione, divenuta un fenomeno mondiale grazie al filtro che consente di invecchiare il viso, nel mese che si sta per concludere ha totalizzato 30 milioni di download sugli Store di iOS ed Android, dove è in testa nelle classifiche delle più scaricate.

A rivelare lo straordinario dato una ricerca pubblicata da Statista, che quantifica con numeri reali la mania dell'estate 2019.

L'applicazione è stata lanciata nel 2017 da Wireless Lab, una società russa finita al centro di non poche polemiche per il presunto sistema (smentito dagli stessi sviluppatori) che caricherebbe sui server tutte le fotografie presenti nel rullino fotografico.

Il boom delle ultime settimane è dettato da un aggiornamento al sistema d'intelligenza artificiale, su cui si basa la stessa app, che consente di cambiare il volto invecchiandolo in maniera ultrarealistica. Sono stati tanti i VIP che hanno partecipato alla #FaceAppChallenge, i quali hanno contribuito al successo dell'applicazione permettendogli di totalizzare numeri da capogiro.

Come dicevamo prima, i problemi e perplessità sulla privacy sono finiti anche al Congresso Americano, dove alcuni Senatori hanno chiesto un'indagine dell'FBI per fare lumi sulla questione. Gli sviluppatori dal loro canto si sono sempre difesi sottolineando che FaceApp carica sui server solo le foto modificate.