FaceApp è tornata: ora consente di cambiare genere e trasformavi in uomo o donna

Il grande ritorno di FaceApp si è consumato nel weekend, quando i social network sono stati invasi da fotomontaggi di persone famose e politici a cui gli utenti hanno cambiato genere. L'applicazione ha infatti introdotto un nuovo filtro che, proprio come avvenuto lo scorso anno, è immediatamente diventato virale.

Tutti infatti ricorderanno che lo scorso luglio FaceApp era diventata famosa per il filtro che consentiva di diventare vecchi. Tuttavia, nelle settimane successive vari ricercatori avevano avanzato perplessità sul trattamento delle fotografie caricate da parte della stessa app.

Furono infatti spesi fiumi d'inchiostro e tantissimi articoli in cui i ricercatori di sicurezza affermavano senza mezzi termini che FaceApp potrebbe rappresentare un problema per la privacy in quanto caricherebbe tutte le foto presenti nella propria galleria immagini dello smartphone sui propri server. Evidentemente le polemiche sono state messe da parte e nel fine settimana da poco concluso l'applicazione è nuovamente diventata virale.

FaceApp utilizza l'intelligenza artificiale ed alcuni algoritmi per modificare l'aspetto del volto. In molti continuano ad invitare le persone a non utilizzarla per evitare di intaccare la propria privacy, ma a giudicare dal riscontro ottenuto e dalla quantità di fotografie modificate con FaceApp che circolano sul web, gli "appelli" non sono serviti a molto.

E voi, l'avete provato il nuovo filtro?