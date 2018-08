Facebook: ecco i semplici passi per ottenere la nuova 'reazione aeroplano'

Se avete frequentato il mondo virtuale di Facebook nelle ultime ore, vi sarete sicuramente imbattuti nella nuova "reazione aeroplano", senza magari essere riusciti a utilizzarla. Ebbene, la funzionalità in questione è ancora in fase di rollout, ma vi spieghiamo come ottenerla sin da ora.

Se non siete tra i fortunati utenti ad averla ricevuta lato server, potete infatti sfruttare un semplice "trucco". Innanzitutto, dovrete scaricare dall'App Store o dal Play Store l'ultima versione dell'applicazione per smartphone e cancellare la relativa cache dalle impostazioni del vostro dispositivo. Al momento in cui scriviamo, sembra che gli utenti iOS abbiano più possibilità di riceverla dopo aver effettuato queste semplici operazioni.

Attenzione però: al momento la reazione dell'aeroplano ha qualche bug di visualizzazione e, quando andrete a selezionarla dall'apposito menu a tendina, potrebbe comparirvi sotto forma di una seconda reazione "Grr". Tuttavia, una volta premuto su di essa, nel post verrà correttamente visualizzata l'icona dell'aeroplano.

Insomma, vi abbiamo spiegato come provare a ottenere in anteprima la nuova reazione implementata dal team di sviluppatori di Facebook. Se non sarete tra i fortunati che riusciranno ad attivarla, non preoccupatevi: probabilmente il rollout verrà portato a termine nei prossimi giorni.

Avete già ricevuto la nuova reazione dell'aeroplano? Fatecelo sapere nei commenti!