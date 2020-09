Facebook, dopo ben 10 anni FarmVille chiuderà definitivamente a fine 2020

Dopo pochi anni dalla sua creazione, Facebook ha visto giungere anche migliaia di giochi funzionanti tramite Adobe Flash Player che hanno riempito la nostra barra di notifiche: tra questi il più famoso è sicuramente FarmVille, icona del social network di Mark Zuckerberg che dopo dieci anni di attività sta per chiudere definitivamente.

Proprio a causa della fine del supporto di Adobe per Flash Player, segnalata da tempo anche direttamente dal browser Google Chrome e da Microsoft Edge (pronto anch'esso a cessare il supporto), la società proprietaria di FarmVille Zynga ha deciso di chiudere definitivamente il gioco poiché non avrebbe più senso continuare ad aggiornare un prodotto non più economicamente vantaggioso.

I tempi d’oro dei giochi in Flash del resto sono finiti, non solo su Facebook ma in ogni browser. Lanciato nel 2009, FarmVille è subito diventato estremamente popolare in tutto il mondo con 10 milioni di utenti attivi quotidianamente in soli due mesi e un picco di 30 milioni di giocatori giornalieri, che hanno permesso a Zynga di guadagnare cifre record (aumentate dalle entrate di altri giochi come Zynga Poker, altro titolo piuttosto famoso) grazie alle microtransazioni presenti al suo interno.

I giocatori comunque potranno continuare ad effettuare acquisti in-app nella versione per smartphone fino al 17 novembre, dopodiché il sistema di pagamento verrà chiuso e i server del gioco verranno completamente spenti il 31 dicembre assieme a FarmVille stesso. Per i più nostalgici però c’è una buona notizia: Zynga sta sviluppando FarmVille 3 per dispositivi mobili e arriverà in tutto il mondo fra qualche mese.

Non è mancato nemmeno un comunicato da parte di Zynga: "Siamo consapevoli che molti di voi sono stati con noi sin dall'inizio, contribuendo a costruire nel corso degli anni un'incredibile comunità globale di giocatori che hanno apprezzato questo gioco tanto quanto noi. Per questo vi diciamo grazie."