Facebook: 2,2 miliardi di account fake rimossi nel 2019

Nella giornata di ieri Facebook ha annunciato di aver cancellato 2,2 miliardi di account fake a livello mondiale nel primo trimestre del 2019. L'annuncio è stato dato tramite il rapporto sulla trasparenza, in cui il social network di Mark Zuckerberg ha anche svelato di aver cancellato 1,2 miliardi di account fake nel Q4 2018.

La compagnia americana ha affermato che la cancellazione è dovuta ad un "aumento degli attacchi automatici da parte di organizzazioni che cercano di creare una grande quantità di account contemporaneamente".

Mark Zuckerberg nella conference call ha affermato che gli account potrebbero essere stati cancellati prima che gli utenti li vedessero, e mostrano ancora una volta come la società sia assediata da gruppi ed individui che cercano di creare profili falsi. Il vicepresidente di Facebook, Guy Rosen, ha sottolineato che circa il 5% degli account attivi mensilmente sono falsi, che si traduce in 119 milioni di profili rispetto ai 2,38 miliardi di iscritti attivi.

In un post pubblicato sul blog, il VP of Analytics di Facebook Alex Shultz ha spiegato che l'azienda è in grado di utilizzare una varietà di metodi per identificare gli account fake in anticipo e prima che questi diventino attivi. Il gigante dei social network, ad esempio, è in grado di scansionare gli account email sospetti e capire se qualcuno sta creando più account da un singolo indirizzo IP.

Shultz ha affermato anche che alcuni truffati avrebbero tentato di creare fino ad 1 milione di account alla volta, ma nella maggior parte dei casi questi vengono rimossi prima della segnalazione da parte degli utenti.

Nel rapporto Facebook parla anche dell'hate speech, della pubblicazione di immagini pornografiche e la vendita di droghe ed armi da fuoco. Secondo Zuckerberg, i sistemi di Facebook hanno identificato il 65% dei discorsi d'incitamento all'odio sulla piattaforma prima che gli utenti li segnalassero. I sistemi hanno anche intercettato l'83% dei post che vendevano droghe e li hanno cancellati tempestivamente.