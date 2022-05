Facebook, dal 31 Maggio 2022 rimosse alcune funzioni: cosa cambia per gli utenti

Facebook ha annunciato tramite un alert inserito nell’applicazione mobile che dal prossimo 31 Maggio 2022 due funzioni saranno rimosse dall’app.

Nello specifico, dalla fine del mese in corso Amici nelle vicinanze e gli avvisi meteo non saranno più disponibili. Il social network di Mark Zuckerberg ha spiegato che “le informazioni che hai condiviso e che sono state utilizzate per queste esperienze, tra cui la cronologia delle posizioni e la localizzazione in background, non verranno più raccolte dopo il giorno 31 maggio 2022, anche se le hai abilitate in precedenza”.

Agli utenti viene data la possibilità di accedere alla cronologia delle posizioni e scaricata tramite il tasto “Accedi alle tue informazioni” inserito direttamente nel popup. Dal 1 Agosto 2022, invece “tutte le informazioni sulla cronologia delle posizioni o sulla localizzazione in background che hai condiviso in precedenza verranno eliminate”.

Gli utenti hanno l’opportunità di accedere a diverse funzioni: possono aggiornare le impostazioni sulla posizione, eliminare i dati condivisi e scaricare i dati prima del 1 Agosto 2022. Alternativamente, queste informazioni verranno eliminate automaticamente.

Facebook aveva lanciato “Amici nelle vicinanze” qualche anno fa, ma evidentemente non ha registrato il riscontro sperato e per tale motivo ha scelto di dismetterla per concentrarsi su altre funzioni. Per gli utenti quindi l'impatto sarà davvero minore.