Facebook, in 50 anni gli utenti morti supereranno i vivi?

Nel giro di cinquant'anni Facebook potrebbe diventare a tutti gli effetti la versione social dell'Antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters. Una ricerca condotta dall'Oxford Internet Institute infatti sostiene che in mezzo secolo gli utenti iscritti al social network potrebbero essere per la maggioranza morti.

Secondo i ricercatori, se la piattaforma social di Mark Zuckerberg non dovesse riuscire ad attirare abbastanza iscritti, potrebbe non esserci il ricambio generazionale e nel 2100 almeno 1,4 miliardi di utenti saranno morti.

L'anno del non ritorno potrebbe essere il 2070, quando secondo l'Oxford Internet Insitute gli utenti morti potrebbero superare quelli vivi. Ad oggi il sito conta 2,2 miliardi di utenti, ma soprattutto nell'ultimo anno ha registrato una disaffezione da parte degli iscritti per varie ragioni: i più giovani infatti si stanno lentamente spostando verso altre piattaforme (comunque dell'universo Facebook) come Instagram, ma pesano comunque in maniera importante anche i numerosi problemi di privacy, che hanno attanagliato la società di Zuckerberg al punto che è stata sommersa da tre indagini in un solo giorno.

L'interessante studio di Oxford però delinea anche un altro possibile scenario, in cui gli utenti continuano ad aumentare (+13% di anno in anno), arrivando a toccare quota 4,9 miliardi entro il 2100 e dividendo di fatto a metà il social tra vivi e morti.