Facebook abbandona dispositivi Portal: solo le aziende potranno acquistarli

A inizio gennaio abbiamo avuto l’occasione di provare Facebook Portal Go, smart speaker con Alexa pensato principalmente per le videochiamate. Ebbene, ormai sembra proprio acqua passata dato che la stessa società ha confermato la cancellazione dei dispositivi Portal per la fascia consumer.

Secondo quanto affermato dal gigante di Mark Zuckerberg alle pagine di Variety, infatti, a partire da oggi i prodotti della linea Portal non verranno più prodotti nelle stesse quantità in quanto non verranno più venduti ai consumatori; tuttavia, resteranno disponibili per i contesti aziendali e nei negozi fino ad esaurimento scorte. Facebook, inoltre, ha confermato che fornirà supporto software "a lungo termine" a tutti i clienti.

Una fonte esterna ha poi riferito che questa scelta è data dall’insuccesso di Portal tra i consumatori medi, mentre le aziende avrebbero trainato la vendita di tale gamma con oltre 600.000 unità nel 2020 e 800.000 circa nel 2021. In altre parole, la più grande base di clienti era proprio sul lato business. Gli smart display preferiti da quello che può essere definito l’”utente qualunque”, pertanto, restano quelli proposti sul mercato da Amazon e Google.

Al contempo, sempre in questi giorni la società avrebbe interrotto ogni lavoro sul suo smartwatch e sui suoi primi occhiali per la realtà aumentata. A ulteriore prova di ciò abbiamo un recente report di Bloomberg, il quale ha reso note al pubblico le immagini dello smartwatch Facebook dotato di doppia fotocamera.