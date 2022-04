Facebook abbandona lentamente i podcast: si punta sul metaverso

I piani di Meta per i suoi social network e le sue varie piattaforme sembrano essere sempre più definiti: parallelamente all’annuncio dell’accessibilità di Horizon Worlds da browser e smartphone, la società di Mark Zuckerberg sembra ormai decisa ad abbandonare gradualmente i programmi relativi al podcasting.

Come ripreso da TechCrunch a partire da un nuovo report di Bloomberg, Facebook starebbe lentamente spostando risorse e focus dai podcast, dove comunque continuerà ad agire mantenendo vivo il rapporto con i partner ufficiali, ad altri orizzonti come metaverso, e-commerce e i video brevi Reels, complice la continua crescita della piattaforma rivale TikTok gestita dalla cinese ByteDance.

Una e-mail inviata direttamente da un portavoce di Meta a TechCrunch chiarirebbe poi ben poco, in quanto in essa si afferma come l’azienda stia ancora riscontrando un buon coinvolgimento dell’utenza internazionale mediante le sue funzionalità audio, tra cui le Live Audio Rooms pensate come servizio rivale di Clubhouse; anzi, Meta sarebbe continuamente in contatto con i partner e content creator così da ricevere feedback utili alla modifica delle funzionalità offerte.

D’altro canto, però, abbiamo anche novità importanti sul fronte della realtà virtuale e del metaverso: per esempio, una settimana fa Meta ha avviato un programma di creazione e vendita di beni digitali su Horizon Worlds. Se il report di Bloomberg dovesse rivelarsi autentico, allora ciò significherebbe che Meta/Facebook ha diverse novità in serbo per il futuro del metaverso, o meglio delle sue piattaforme.

Vedremo nuovi eventi? Ci saranno iniziative inedite per rendere il tema più popolare e cercare di convincere sempre più utenti a prendere parte al futuro dell’intrattenimento e non solo? Staremo a vedere.