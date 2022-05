Facebook abbandona i podcast: dal 3 giugno verranno eliminati anche quelli esistenti

Lo scorso aprile già si discuteva in rete della decisione di Facebook di abbandonare lentamente i podcast, virando verso altri orizzonti, e oggi abbiamo la conferma effettiva da Bloomberg: secondo un nuovo report, Facebook rimuoverà tutti i podcast esistenti a partire dal 3 giugno 2022, interrompendo così il supporto ufficiale.

Secondo quanto segnalato dall’outlet statunitense a partire da una nota formale ricevuta direttamente dai gestori del social network fondato da Mark Zuckerberg, tali contenuti audio sono destinati a cadere nell’oblio digitale e le collaborazioni con i content creator partner destinate a raggiungere la loro conclusione definitiva. In aggiunta a ciò, Facebook rimuoverà Soundbites, definito altrimenti dall’utenza come un TikTok solo-audio con il quale creare e condividere brevi clip sonore nel proprio feed.

Nella medesima nota Facebook specifica che non notificherà gli utenti della futura indisponibilità dei podcast, lasciando invece ai singoli creator la possibilità di scegliere come avvertire i loro fedeli ascoltatori; al contempo, le Live Audio Rooms lanciate nel giugno 2021 in risposta a Clubhouse saranno integrate in Facebook Live e dovranno essere gli utenti a decidere se seguire una trasmissione nel formato solo-audio o anche con feed video.

Per i tecnici della piattaforma, questa scelta è dovuta dalla volontà di concentrare le loro risorse e la loro attenzione su esperienze più significative e popolari; in altre parole, è necessario abbandonare ciò che non riscuote più successo per focalizzarsi su altre feature inedite o sul miglioramento di quelle già esistenti e più utilizzate.

Ma questa non è l’unica scommessa che a oggi non ha dato i suoi frutti in casa Facebook, o si dovrebbe dire Meta: la società ha perso quasi 3 miliardi di Dollari nel metaverso a inizio 2022.