Facebook acquista Ctrl-Labs, nuovo passo in avanti per l'interfaccia neurale

Nuovo passo in avanti di Facebook verso lo sviluppo dell'interfaccia neurale. Il social network di Mark Zuckerberg ha infatti annunciato ieri l'acquisto di Ctrl-Lab, una startup con sede a New York diventata famosa per un braccialetto in grado di tradurre i segnali muscolari in comandi interpretabili meccanicamente.

L'acquisizione al momento non è stata chiusa ed i termini non sono pubblici, ma secondo quanto riportato da CNBC l'accordo sarebbe stato raggiunto per una cifra vicino al miliardo di Dollari, la metà rispetto a quanto versato da Facebook nel 2014 per acquistare Oculus VR.

La società di Menlo Park ha precisato che il team di Ctrl-Labs andrà ad integrarsi con quello che lavora sui progetti per la realtà aumentata.

L'amministratore delegato di Ctrl, Thomas Reardon, si unirà a Facebook insieme ad altri dipendenti. La startup di recente aveva ottenuto circa 67 milioni di Dollari di finanziamenti da GV, Alexa Fund di Amazon, Lux Capital, Spark Capital, Matrix Partners, Breyer Capital e Fuel Capital.

Soddisfatto il vicepresidente della divisione AR/VR di Facebook, Andrew Bosworth, il quale nell'annunciare l'affare ha affermato che "abbiamo deciso di acquistare Ctrl-Lab perchè sappiamo che esistono modi più naturali ed intuitivi per interagire con i dispositivi e la tecnologia. I dipendenti di Ctrl-Lab si uniranno al team Facebook Reality Labs dove speriamo di sviluppare questo tipo di tecnologia e portarlo su larga scala nei prodotti di consumo".

Ad aver giocato un ruolo importante nell'affare l'importante portfolio di brevetti di Ctrl, che di recente aveva annunciato l'acquisizione di alcune licenze associate a Myo, un dispositivo indossabile reato da North che consente di controllare i PC tramite gesti e movimenti.

Il primo prototipo presentato da Ctrl-Labs è stato battezzato Ctrl-Kit: si trattava di un prodotto composto in due parti che comprendeva un grosso involucro delle dimensioni di un grande orologio che integrava varie antenne wireless, ed una serie di elettrodi da indossare sul bicipite. La versione finale sarebbe dovuta essere un unico dispositivo da collegare via wireless ed un PC.