Facebook addestra gli algoritmi d'IA con miliardi di immagini di Instagram

Facebook punta sempre più sugli algoritmi d'intelligenza artificiale per migliorare il proprio servizio di riconoscimento degli oggetti nelle immagini. Nel corso della conferenza tenuta all'F8 Conference nella giornata di ieri, il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato un nuovo metodo d'apprendimento per gli algoritmi.

Nella fattispecie, Facebook starebbe utilizzando le fotografie caricate dagli utenti su Instagram per addestrare la propria IA.

La compagnia sostiene che l'approccio, attraverso cui vengono eliminate le immagini collegate ad hashtag pubblici, migliorerà in maniera importante il riconoscimento degli oggetti attraverso miliardi di fotografie, affidandosi esclusivamente a software e senza l'ausilio di operatori umani che analizzino i dati e li annotino. Il risultato finale, secondo Facebook, sarà un sistema in grado di superare qualsiasi tipo di benchmark attualmente in commercio.

Chiaramente, se da una parte si tratta di un approccio quanto mai pratico ed efficace, dall'altra sono non poche le polemiche sulla privacy degli utenti e sul vantaggio competitivo che Facebook potrebbe ottenere dalla sua posizione sul mercato, dal momento che controlla una piattaforma talmente ampia usata da miliardi di utenti. A ciò bisogna aggiungere il fatto che le proprie applicazioni, ovvero Instagram, Whatsapp e Messenger, permettono alla compagnia di Menlo Park di ottenere una quantità esorbitante di dati, che possono essere utilizzati per addestrare i propri modelli d'intelligenza artificiale.

Mike Schroepfer, responsabile tecnologico di Facebook, sul palco dell'F8 Conference ha svelato che Facebook nella prima fase del progetto ha utilizzato delle immagini categorizzate per hashtag, per raccogliere dati rilevanti ed utilizzarli per addestrare i modelli di computer vision ed object recognition.

Facebook ha precisato che la tecnologia sarà utilizzata su scala più ampia per aumentare i filtri e migliorarli. Ad oggi, sono presenti circa 20.000 moderatori umani sulla piattaforma, che supervisionano i contenuti. Tale numero è aumentato in maniera importante dopo lo scandalo Datagate ed il Russiagate.

L'IA, però, è già usata oggi e sta aiutando Facebook ad individuare rapidamente contenuti aventi ad oggetto propaganda terroristica, nudità, violenza, spam ed hate speech.