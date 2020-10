Facebook aggiorna API Messenger: si potrà chattare direttamente con Instagram

I primi aggiornamenti a Instagram e Facebook Messenger per permettere agli utenti di comunicare tra le due applicazioni ora hanno un seguito dedicato alle aziende: il colosso di Mark Zuckerberg ha infatti annunciato oggi che l’API Messenger è stata aggiornata per consentire alle imprese di chattare direttamente su Instagram.

Prima di questa novità, esse potevano rispondere a tutte le domande poste dai clienti soltanto tramite l’app Instagram oppure con la casella di posta aziendale unificata. Con l’arrivo di Facebook Business Suite il problema è stato quasi risolto per le piccole aziende locali, ma la quantità decisamente più elevata di richieste per i marchi più grandi non permette di sfruttare questa nuova app come si deve.

Gli sviluppatori allora hanno optato per aggiornare l’API di Messenger permettendo così alle compagnie di integrare la chat di Instagram nelle app utilizzate internamente per gestire le conversazioni su Facebook. Concretamente, l’update garantirà loro la possibilità di usare foto, collegamenti URL e altri media per integrare l’API con i loro database di prodotti, ma anche di gestire profili, cataloghi, negozi e stories nei vari social offerti dal colosso di Mark Zuckerberg.

Con il lancio della nuova API, Facebook sta anche introducendo nuove funzionalità su Instagram che consentiranno alle aziende di rispondere immediatamente alle domande poste più frequentemente (le famose FAQ) utilizzando chatbot, offrendo comunque di connettere i clienti al supporto live se necessario. Attualmente l’API aggiornata arriverà in beta test per compagnie come Adidas, H&M, Sephora e altri marchi di consumo e partner sviluppatori.

Intanto, rimanendo in tema di integrazione tra i vari servizi di messaggistica di Facebook, Messenger si è avvicinato a Instagram cambiando logo e inserendo nuove feature per la chat.