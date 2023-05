Facebook si aggiorna, ma fate attenzione a questo bug

Tranquilli, non avete premuto niente per sbaglio e il vostro smartphone non è diventato autonomo: se in queste ore avete inviato per errore delle richieste d'amicizia si tratta di un bug dell'applicazione di Facebook.

Decisamente diversa rispetto a quando non arriva il codice di verifica di Facebook per entrare nell'app, questa "novità" è stata introdotta per errore con un aggiornamento. In poche parole, visitando il profilo di qualcuno che non conosciamo l'app mandava in automatico una richiesta d'amicizia.

Per fortuna il problema è durato solo qualche ora ma sicuramente più di qualcuno avrà dovuto affrontare questo grattacapo. Una situazione fastidiosa, certamente, poiché magari si stava scorrendo tra i profili alla ricerca di un vecchio amico o per le ragioni più disparate e l'ultimo dei nostri pensieri era quello di mandare una richiesta d'amicizia a uno sconosciuto.

A ogni modo, per scoprire se siete stati raggiunti dal bug consigliamo di verificare se vi sono richieste d'amicizia inviate nel Registro Attività dell'applicazione, ma un portavoce di Meta ha già spiegato pubblicamente che la problematica è stata affrontata e prontamente corretta: "un recente aggiornamento all'app di Facebook ha portato Facebook a inviare per errore delle richieste d'amicizia. Abbiamo impedito che ciò continuasse ad accadere e ci scusiamo per qualsiasi inconveniente possa aver provocato".

Un altro problema che sicuramente avrete avuto modo di affrontare nelle ultime settimane riguarda l'assenza di musica sulle piattaforme social di Meta ma non temete: a quanto pare, tra Meta e SIAE c'è stata un'apertura e si spera che presto le due parti possano giungere a un accordo.