Facebook aggiorna il Marketplace e introduce l'IA per aiutare sia compratori che venditori

Con l'ultimo aggiornamento, Facebook ha rivoluzionato il Marketplace: ora a venire in aiuto di chi acquista e di chi vende c'è l'intelligenza artificiale, che sarà in grado di riconoscere gli oggetti ritratti nelle foto e di suggerire un prezzo adeguato.

I cambiamenti introdotti dal social network si notano sin da quando si effettua l'upload di un'immagine dell'oggetto che si vuole vendere: il sistema comunicherà all'utente a quale categoria appartiene quel determinato oggetto, arrivando addirittura a sceglierla in automatico. Una volta riconosciuto ciò che si sta vendendo, l'IA provvederà a confrontare l'annuncio con altre inserzioni simili, per aiutare chi vende a stabilire un prezzo di vendita adeguato.

Nel caso di un compratore, invece, l'IA può proporre annunci personalizzati in base ad una foto caricata dagli utenti. Per il momento le funzionalità dell'intelligenza artificiale si fermano qui, ma in futuro sarà capace di ben altre cose. Sarà possibile infatti fare l'upload di una fotografia di una stanza vuota, ed il sistema vi suggerirà con quali oggetti riempire questo spazio, in base alla sua ampiezza e tenendo conto delle sue misure.

L'ultima novità introdotta da Facebook riguarda il sistema di rating di compratori e venditori, che permette di assegnare un voto agli utenti in base al tipo di esperienza vissuta durante la fase di acquisto o di vendita.