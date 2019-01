Facebook e Airbus starebbero testando dei droni a energia solare per Internet

Nel 2018 Facebook ha annunciato il suo ambizioso piano: sfruttare una flotta di droni funzionanti tramite energia solare per rafforzare l'infrastruttura di Internet e portare una buona connessione in tutto il mondo. Ebbene, stando a diverse fonti, la società di Zuckerberg avrebbe stretto accordi con Airbus e starebbe eseguendo dei test.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di TechCrunch, la prima fase di prova dei droni sarebbe attualmente in corso in Australia e i colleghi di NetzPolitik sostengono di essere riusciti, grazie a una richiesta ai sensi dell'Australian Freedom of Information Act, a mettere le mani su un documento ufficiale che riguarda la presunta partnership tra Facebook e Airbus. I primi voli di prova sarebbero già stati eseguiti nei mesi di novembre e dicembre 2018.

Per quanto riguarda i droni, questi ultimi non sarebbero altro che degli Zephyr di Airbus, che usano appunto l'energia solare per alimentarsi. Più precisamente, il team di Facebook avrebbe scelto la versione S, che sfoggia un'apertura alare di 25 metri, può operare fino a 20 km di altitudine e utilizza segnali radio a onde millimetriche per trasmettere al suolo.

"Continuiamo a lavorare con i partner sulla connettività HAPS (High Altitude Platform System). Non abbiamo ulteriori dettagli da condividere in questo momento", ha dichiarato un portavoce di Facebook ai microfoni di NetzPolitik.