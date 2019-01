Facebook, da Altroconsumo una class action contro il social network

Altroconsumo, l'associazione a difesa dei diritti dei consumatori, si muove contro Facebook per il trattamento dei dati personali. Tramite un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web, i gestori hanno annunciato il lancio di una petizione contro la piattaforma di Mark Zuckerberg.

Ad oggetto c'è, ovviamente, il trattamento dei dati personali degli utenti, che sono definiti dagli stessi "dei burattini" in quanto Facebook giocherebbe con i loro dati. E' per questo motivo che Altroconsumo chiede, per tutti gli utenti del social network, un risarcimento di 285 Euro per ogni anni di iscrizione "a causa dell'uso improprio che ha fatto in questi anni" dei dati personali.

"Lo sai che ogni volta che metti un "like" su un post o inizi a seguire una pagina Facebook, il buon vecchio Mark raccoglie dati sul tuo conto? E sei davvero certo di sapere che uso ne fa e dove finiscono questi dati?" esordisce il comunicato, che cita come Facebook abbia messo che le "informazioni personali degli utenti sono state condivise in modo improprio". Altroconsumo si scaglia duramente contro il fondatore del sito, Mark Zuckerberg, reo di aver fornito solo "scuse" agli utenti, che non sono dei burattini.

"Per questa ragione Altroconsumo, assieme alle associazioni di consumatori di Belgio, Spagna e Portogallo, ha deciso di avviare una class action contro Facebook, per chiedere che i consumatori europei vengano risarciti, che vengano correttamente informati sull'uso che viene fatto dei loro dati e che possano scegliere consapevolmente in qualsiasi momento quali di questi condividere" continua il comunicato, secondo cui "tenendo conto dei benefici commerciali che Facebook ha ottenuto violando la protezione dei dati e le normative a tutela dei consumatori, chiederemo per te e per tutti gli utenti iscritti a Facebook un risarcimento di 285 euro per ogni anno di iscrizione al social (tra valore economico dei dati e danni morali)".

E' possibile aderire alla petizione tramite questo indirizzo.