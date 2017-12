Facebook ammette: "l'uso eccessivo dei social network può fare male"

La scorsa settimana hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di un ex dirigente Facebook, che nel corso di un'intervista ha affermato senza mezzi termini che "i social network stanno lacerando la società".

Sull'utilizzo eccessivo dei social network da parte degli utenti è tornato proprio Facebook, attraverso un lungo post pubblicato sul blog ufficiale a firma di David Ginsberg, direttore della ricerca, e Moira Burke, Research Scientist del social network.

Moira è infatti uno psicologo che ha studiato l'impatto di internet sulla vita delle persone per più di un decennio. La società di Mark Zuckerberg, al termine di una serie di indagini ha tratto la conclusione che l'utilizzo massiccio dei social network potrebbe avere degli effetti negativi sulle persone, ma attenzione: il tutto è da contestualizzare a come si usa la tecnologia.

Facebook, infatti, per trarre questa conclusione, ha condotto un esperimento in collaborazione con l'Università del Michigan su un campione a cui ha fatto leggere in modo casuale dei messaggi apparsi sul News Feed per dieci minuti. La metà ha letto notizie in maniera passiva, quindi senza poter interagire con gli altri utenti, mentre l'altra è riuscita a commentare, mettere like ed in generale interagire. Al termine, il primo gruppo ha mostrato sentimenti peggiori rispetto al secondo, che era quasi sollevato dalle interazioni.

Un altro studio condotto dalla UC San Diego ha scoperto che le persone che cliccano sui collegamenti circa quattro volte in più di altri utenti, o che hanno messo un numero più elevato di like, hanno riportato una salute mentale peggiore rispetto alla media. Anche qui le cause non sono chiare, ma i ricercatori ipotizzano che la lettura di contenuti di altre persone potrebbe portare ad un confronto sociale negativo, mentre un'altra teoria sostiene che internet tende ad allontanare le interazioni umane tra le persone, limitando tutto alla rete.

Gli studi hanno comunque mostrato anche dei risvolti positivi. L'interazione con le persone, ed in particolare la condivisione di messaggi, post e commenti, ha portato ad un miglioramento del benessere. La capacità di potersi connettere con parenti, compagni di scuola e colleghi è infatti il core business di Facebook, che è nato proprio per questo motivo, e non rappresenta certo una sorpresa il fatto che le persone siano felici di parlare con altri utenti.

Uno studio condotto da Rober Kraut presso la Carnegie Mellon University ha scoperto che le persone che hanno inviato o ricevuto più messaggi, commenti e post sulla Timeline, hanno riportato anche miglioramenti a livello di rapporto sociale, depressione e solitudine. Gli effetti positivi sono ancora più forti quando le persone hanno parlato con i loro amici online, ma non scrivendo dei semplici aggiornamenti di stato, ma interagendo one-to-one, o in privato.

Le ricerche di Facebook hanno mostrato che si, i social network potrebbero avere degli effetti negativi sulle delle persone, ma bisogna anche vedere come si utilizzano questi strumenti.

Facebook, ha sottolineato ancora una volta il proprio impegno nel rendere il sito quanto più amichevole possibili, attraverso una serie di strumenti (come Snooze, che permette di silenziare momentaneamente gli utenti fastidiosi) che andranno a migliorare l'esperienza.