Facebook, dopo Android anche l'app per iOS avrà la Dark Mode

Su iPhone e iPad piano piano sta arrivando il supporto completo alla modalità scura nell’app di Facebook. Con gli ultimi aggiornamenti gli utenti potranno vedere tra le impostazioni la possibilità di passare al tema nero/blu scuro, sviluppato nell’aprile scorso e gradualmente rilasciato al pubblico.

Come riportato da 9to5Mac, la modalità scura non sarà un nero intenso come si può vedere su Instagram e Facebook Messenger, ma sarà caratterizzata da toni grigi con accenti bianchi e blu nei loghi e nelle icone. Questa modalità potrà essere attivata manualmente tramite il pannello apposito all’interno dell’applicazione e supporterà le impostazioni globali selezionate su iOS.

Per chi non lo sapesse, invece, su Android è già presente sia su Facebook che su Facebook Lite ed è attivabile sempre tramite le impostazioni dell'app.

L’altrimenti detta Dark Mode non è ancora accessibile a tutti, si tratta di un release lento per verificare anche eventuali problemi con smartphone specifici o versioni del sistema operativo dei dispositivi Apple. Potrebbe anche verificarsi un cambio di programma all’ultimo, con eventuali ritiri della modalità scura o modifiche al design in base alle varie opzioni a disposizione dell’azienda.

Nell’attesa che il social network più popolare e usato al mondo possa cambiare aspetto definitivamente, gli sviluppatori hanno anche lavorato su altri aggiornamenti e novità, tra cui una notifica che avverte se una notizia è vecchia o no.