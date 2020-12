Facebook Android, Dark Mode disponibile per tutti in Italia: come attivarla

Signore e signori, dopo i precedenti rilasci avvenuti solamente per alcuni utenti, finalmente la Dark Mode di Facebook per Android è ufficialmente arrivata in Italia per tutti.

Infatti, nelle ultime ore molte persone hanno confermato di aver ricevuto questa funzionalità e anche noi siamo riusciti a trovarla, come potete vedere negli screenshot presenti in calce alla notizia. Il funzionamento è molto simile a quello riscontrato oltre un anno. In particolare, la procedura da seguire è quella di seguito.

Come attivare la Dark Mode di Facebook per Android in Italia (tema scuro, sfondo nero)

Recatevi nelle impostazioni dell'applicazione ufficiale (premendo sull'icona dell'hamburger, presente in alto a destra); Scorrete la pagina verso il basso e fate tap su "Impostazioni e privacy"; Qui troverete il riquadro "Modalità sfondo nero": premete su di esso; Scegliete ora se mantenere costantemente attivo il tema scuro (mediante l'opzione "Attiva"), se lasciarlo disattivato ("Non attiva") oppure se farlo impostare in modo automatico all'app in base a quanto scelto per il sistema ("Usa le impostazioni di sistema").

Perfetto, adesso sapete come raggiungere l'opzione per attivare la Dark Mode di Facebook per Android. Insomma, finalmente tutti gli utenti possono passare al tanto chiacchierato tema scuro. Vi ricordiamo che la procedura per attivare la Dark Mode su iPhone e iPad è la stessa.