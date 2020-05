Facebook per Android e iOS: come usare la reaction dell'abbraccio In Italia

In seguito all'annuncio di qualche giorno fa, la reaction dell'abbraccio è arrivata su Facebook anche in Italia.

Di cosa si tratta

Per chi non lo sapesse, si tratta di una reaction pensata per esprimere affetto in questo periodo complesso. In parole povere, al posto dei classici "mi piace", "cuoricini" e così via, è possibile utilizzare questa allegra faccina con un cuore tra le mani. Così facendo, le persone possono farsi degli abbracci virtuali, rimanendo a distanza e rispettando le stringenti misure legate al lockdown. Un'ottima idea, che può anche rendere Facebook un posto un po' più lontano dalle solite polemiche che portano spesso negatività.

Il rollout della reaction dell'abbraccio su Facebook

Tuttavia, la reaction dell'abbraccio sta diventando un po' un "meme" sui social network (con le immagini degli utenti che rincorrono la faccina, chiedendola a gran voce). Infatti, in seguito all'annuncio di Facebook, il rollout della funzionalità sta procedendo in maniera graduale e, probabilmente, lato server. Questo significa che ci sono molti utenti che non hanno ancora ricevuto la reaction dell'abbraccio. A questi ultimi consigliamo, oltre che di aggiornare l'applicazione all'ultima versione disponibile (non si sa mai), di attendere qualche giorno, in quanto la società di Mark Zuckerberg si sta adoperando per rendere disponibile la funzionalità a tutti.

Come usare la reaction dell'abbraccio da Android e iOS

In ogni caso, la reaction dell'abbraccio è arrivata anche in Italia (come potete vedere nello screenshot presente in calce alla notizia). Per tutti coloro che l'hanno ricevuta, è possibile utilizzarla da Android e iOS, ma anche tramite browser, nello stesso modo in cui solitamente selezionate le altre reaction (ad esempio, quella del cuore). Giusto per farvi un esempio concreto, da smartphone e tablet vi basta tenere premuto sopra al pulsante "Mi piace", che si trova in basso a sinistra su tutti i post di Facebook, e scegliere la reaction dell'abbraccio.

Abbiamo visto che alcuni di voi la stanno già utilizzando sui post della nostra pagina Facebook ufficiale, quindi siamo sicuri che non avrete particolari problemi nell'abbracciare gli altri virtualmente. Un abbraccio anche da parte nostra.