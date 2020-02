Facebook ha annullato la conferenza F8 per via delle preoccupazioni legate al Coronavirus

Facebook ha annullato ufficialmente la conferenza F8. L'annuncio è arrivato direttamente tramite un comunicato pubblicato online dall'azienda di Mark Zuckerberg.

In particolare, stando a quanto riportato da CNBC e come scritto dalla stessa Facebook sul suo blog ufficiale, l'edizione 2020 della conferenza F8 è stata annullata per via delle preoccupazioni legate al Coronavirus.

Konstantinos Papamiltiadis, dipendente di Facebook, ha scritto: "Ogni anno non vediamo l'ora di entrare in contatto con la nostra comunità di sviluppatori provenienti da tutto il mondo e di condividere con loro la nostra visione per il futuro durante l'F8 [...]. Tuttavia, date le crescenti preoccupazioni per COVID-19, abbiamo preso la difficile decisione di annullare tutte le attività legate a F8 2020 che richiedono la presenza fisica. [...] È stata una scelta difficile da prendere, [...] ma dobbiamo dare priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri [...] dipendenti e di tutti coloro che aiutano a mettere in piedi F8".

Papamiltiadis ha inoltre affermato che Facebook sta valutando altri metodi per mettere in contatto i partecipanti, magari attraverso video e dirette. Il dipendente dell'azienda di Mark Zuckerberg ha poi sottolineato che verranno divulgate ulteriori informazioni nel corso delle prossime settimane, ricordando a tutti che ci sarà l'occasione di vedersi di persona l'anno prossimo all'F8 2021.

Vi ricordiamo che F8 è un evento dedicato principalmente agli sviluppatori o comunque a coloro che lavorano e realizzano servizi tramite il popolare social network di Mark Zuckerberg e soci. L'evento sarebbe dovuto tenersi a San Jose (California) dal 5 al 6 maggio 2020. Stando a quanto riportato da CNBC, lo scorso anno i partecipanti erano circa 5000.