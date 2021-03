Facebook annuncia l'AR del futuro: il controller 'legge' i segnali nervosi

Facebook ha ufficialmente annunciato dei controller che possono consentire all'utente di svolgere operazioni in realtà aumentata in modo innovativo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge e MSPowerUser, l'azienda di Mark Zuckerberg ha pubblicato un apposito video in cui presenta la tecnologia. Nel filmato, Facebook Reality Labs afferma di voler focalizzare i suoi sforzi in termini di realtà aumentata in una piattaforma che metta al centro l'essere umano.

Per questo motivo, sono stati mostrati dei "controller" da mettere al polso, che funzionano in abbinata a degli occhiali AR e sfruttano una tecnica chiamata elettromiografia (EMG) per trasformare in input i segnali nervosi relativi al polso. In questo modo, l'utente può potenzialmente controllare tutto ciò che riguarda l'esperienza di realtà aumentata senza avere nulla in mano, ma semplicemente utilizzando dita e movimenti del polso. I video che potete trovare in calce alla notizia descrivono la situazione meglio di mille parole.

Questa nuova forma di controllo potrebbe potenzialmente rappresentare una rivoluzione in termini di controlli per il mondo della realtà aumentata. Tra scroll, swipe, tastiere virtuali e molto altro, la precisione dell'EMG secondo Facebook sarebbe millimetrica. C'è inoltre il feedback aptico. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento al blog ufficiale dell'azienda di Mark Zuckerberg.

Per il resto, è bene notare che al momento non ci sono informazioni chiare in merito all'arrivo di questi dispositivi indossabili sul mercato consumer. Infatti, il progetto è ancora all'inizio e per ora sembra trattarsi più di una dichiarazione di intento che dell'annuncio di un prodotto. Tuttavia, la direzione intrapresa da Facebook può sicuramente risultare interessante.