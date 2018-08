Facebook annuncia il lancio internazionale della piattaforma di streaming Watch

Lancio internazionale per la piattaforma di condivisione multimediale di Facebook, Facebook Watch, ormai presentata quasi un anno fa e pronta a valicare i confini nordamericani. Il social network di Mark Zuckerberg ha appena annunciato che il servizio sarà disponibile da oggi in tutto il mondo.

"Con il lancio globale di Watch, miriamo a supportare gli editori ed i creatori di video a livello globale in due aree critiche. Li aiuteremo infatti a guadagnare dai propri video pubblicati su Facebook ed a comprendere meglio il comportamento e l'andamento dei loro contenuti" afferma la società in una nota pubblicata sul blog ufficiale per annunciare il lancio.

Negli Stati Uniti, il riscontro registrato da Facebook Watch è stato importante. Il servizio si è andato ad aggiungere a un mercato che vede come protagonisti principali Netflix e Hulu, ed in cui anche servizi come YouTube faticano a penetrare a sufficienza. Il catalogo è comunque composto da produzioni originali, e proprio questa settimana è stata annunciata l'aggiunta di nuovi format, inclusi quiz televisivi interattivi ed altro.

L'annuncio arriva a due settimane da quello relativo alla trasmissione delle partite della Liga Spagnola in India e della Champions League in America Latina.

Per i creatori di contenuti, Facebook Watch potrebbe essere una vera e propria manna dal cielo, dal momento che il servizio ha ampliato il programma di annunci pubblicitari per consentire a più partner di monetizzare con i propri video. Facebook ha già precisato che il servizio supporterà sia i contenuti in lingua inglese che nelle varie lingue locali. Ad Breaks, infatti, è stato lanciato ufficialmente giovedì nel Regno Unito, Irlanda, Australia, Nuova Zelanda e Stati Uniti, e arriverà in 21 paesi a Settembre, tra cui Francia, Germania, Spagna, Argentina, Colombia, El Salvador, Guatemala e Tailandia.

Per venire incontro alle esigenze degli editor, la società ha anche abbassato la soglia che rende i video idonei alla monetizzazione. Per coloro che caricheranno filmati di tre minuti su canali con almeno 10.000 follower, saranno necessarie più di 30.000 visualizzazioni per entrare a far parte del programma.

Fidji Simo, responsabile della divisione Video di Facebook, ha precisato che la compagnia, prima di procedere con il lancio internazionale, ha preferito effettuare dei test a livello locale.

Facebook dovrebbe spendere tra 1 e 2 miliardi di Dollari per le produzioni originali, ma nonostante ciò circa il 50 per cento degli utenti americani del social network ancora non sarebbe a conoscenza dell'esistenza del servizio.