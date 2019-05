Facebook annuncia Secret Crush, ovvero 'Tinder' implementato sul social di Mark Zuckerberg

Dopo aver annunciato l'arrivo di Facebook Dating, Mark Zuckerberg e soci hanno deciso di svelare ulteriori informazioni in merito alla tanto discussa possibilità di trovare l'anima gemella tramite il social network blu, svelando la nuova funzionalità Secret Crush.

Secret Crush consente a un utente di selezionare fino a 9 persone a cui è interessato, ovviamente romanticamente parlando. La lista è chiaramente privata e nessuno saprà se che una persona si è iscritta al servizio o meno. Tuttavia, se l'utente sarà a sua volta inserito nella lista privata della persona a cui è interessato, scatterà il "match", in modo simile a quanto avviene su Tinder.

L'obiettivo di Facebook è quindi quello di collegare tra di loro persone che si conoscono già nel mondo reale, magari facendo fuoriuscire un sentimento reciproco che nessuna delle due persone è riuscita a esprimere. "Può essere difficile trovare il tuo posto quando sei collegato a miliardi di persone allo stesso tempo", ha detto Zuckerberg agli sviluppatori riuniti a San Jose, in California.

Ci sono però alcune preoccupazioni legate a Secret Crush, visto che le persone potrebbero decidere di inserire nella propria lista privata alcuni individui solamente per vedere se questi sono interessati. Questo potrebbe creare numerose "gelosie", come potete immaginare. Insomma, staremo a vedere. Nel frattempo, i colleghi del Telegraph hanno diffuso le prime immagini legate a Secret Crush, che potete vedere in allegato alla news. La funzionalità non è ancora attiva in Italia, ma è attualmente in fase di test in Paesi come Brasile, Uruguay e Paraguay.