Facebook: annunciate le date dell'F8 Conference 2018

Facebook ha annunciato la data dell’F8 Conference 2018, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, che si aprirà come di consueto con il keynote dell’amministratore delegato del gruppo, Mark Zuckerberg.

L’anno prossimo l’evento prenderà il via il 1 Maggio a San Josè, in California, per concludersi il giorno dopo.

Lo scorso anno, Zuckerberg ha annunciato la nuova piattaforma per la realtà aumentata battezzata Facebook Camera, ed è altamente probabile che anche nel corso del prossimo l’amministratore delegato si concentri sulla realtà aumentata, anche grazie al lavoro che sta portando avanti il team di Oculus.

Secondo molti potrebbe anche vedere la luce un nuovo hardware frutto del lavoro di Building 8, il ramo d’azienda segreto che si occupa proprio dei dispositivi hardware del gigante di Menlo Park. Negli ultimi anni più volte si è parlato del possibile Facebook Phone ma, almeno al momento, non ha mai visto la luce.

I più esperti non escludono qualche riferimento alle questioni Russia e fake news, che si spera arrivino all’F8 Conference come archiviate.